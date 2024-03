Qual è il limite attuale di ChatGPT? GPT-4 non si può usare all'infinito

Andando oltre le discussioni tra Elon Musk ed OpenAI, parliamo nuovamente di ChatGPT in queste pagine. Forse non sapete che esiste un limite associato a GPT-4.

Molti utenti hanno infatti segnalato sul forum ufficiale di OpenAI di aver raggiunto il limite di utilizzo. L'interfaccia di ChatGPT ricorda d'altronde agli abbonati del piano Plus che possono usare GPT-4 solo per un massimo di 50 messaggi ogni tre ore. Tenetelo presente, comunque tutto può cambiare rapidamente.

Attualmente, se avete un abbonamento al piano ChatGPT Plus e superate il numero di interazioni consentite, vedrete apparire un messaggio che vi inviterà a riutilizzare il servizio dopo un determinato periodo di tempo. Di solito potete continuare ad utilizzare il precedente GPT-3.5 durante questo periodo.



Come alternativa, talvolta vi verrà chiesto di compilare un form per far sapere ad OpenAI che vorreste aumentare i limiti di utilizzo relativi al vostro account. Anche se non c'è nessuna garanzia che ciò avverrà, l'azienda afferma di star regolando gradualmente i limiti di GPT-4 per capire come gestire al meglio la richiesta e le prestazioni del sistema.

Quindi, vale la pena notare che persino gli abbonati a ChatGPT devono affrontare un limite di utilizzo, poiché molti utenti ne sembrano inconsapevoli, secondo quanto riportato sul forum di OpenAI.