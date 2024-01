Qual è il limite di dispositivi per Dov'è? Apple fa chiarezza

L’applicazione Dov’è di Apple è diventata fondamentale nell’ecosistema in quanto consente di monitorare e localizzare in pochi tap un’ampia gamma di dispositivi. Apple di recente ha confermato l’ampliamento del numero di dispositivi che si possono aggiungere a Dov’è.

Nella fattispecie, come si legge in un documento di supporto sul sito Apple, è possibile aggiungere fino a 32 elementi all’app Dov’è su iPhone ed iPad, rispetto al limite precedente di 16. Nel documento si legge che “puoi aggiungere fino a 32 elementi in Dov'è. Oltre ad AirTag e agli accessori di rete Dov'è di terze parti nella scheda Elementi, le AirPods Max contano come un elemento, AirPods e AirPods Pro (1a generazione) contano come due elementi e AirPods Pro (2a generazione) contano come tre elementi”.

Anche i colleghi di MacRumors hanno avuto modo di effettuare alcuni test per confermare questo ampliamento del limite.

Gli elementi che contano ai fini del limite includono AirTag, AirPods, i portafogli MagSafe, le cuffie Beats ed accessori di terze parti con supporto Dov’è. Ricordiamo che una volta aggiunti gli elementi all’app, è possibile tracciare la posizione di ciascun device su una mappa su iPhone, iPad e Mac. Alcuni modelli di AirPods contano come elementi multipli in quanto ogni singolo auricolare e custodia di ricarica vengono conteggiati separatamente.