Qual è limite della vita umana? Non si sa, ma c'è ancora spazio per invecchiare

Jeanne Calment detiene il record per l'essere umano più longevo di tutti. È passata a miglior vita nel 1997 alla veneranda età di 122 anni. Molti pensavano che questo fosse il limite massimo degli esseri umani, ma un nuovo studio suggerisce che la durata della vita umana non abbia ancora raggiunto il suo limite massimo.

Il record di Calment, infatti, potrebbe non durare a lungo, secondo i due autori, David McCarthy dell'Università della Georgia e Po-Lin Wang dell'Università della Florida meridionale. Quello che fatto la coppia è semplice: analizzare i dati storici e attuali sulla mortalità della popolazione in 19 paesi per capire se la durata della vita umana stia raggiungendo o meno un limite massimo.

Quello che hanno capito è semplice: più persone vivono più a lungo di prima, ma potremmo non aver ancora raggiunto il limite assoluto della durata della vita umana. Sembra esistere ancora la possibilità che i record di longevità aumentino entro il 2060, ovvero quando i gruppi dei più giovani raggiungeranno la vecchiaia avanzata.

C'è una probabilità del 50% che qualcuno in Giappone compirà 130 anni in futuro. "Il nostro modello si adatta molto bene ai dati del passato e quindi riteniamo che fornisca una buona base per la proiezione. Ma le proiezioni rimangono proprio questo: proiezioni”, affermano i ricercatori. Ci sono anche altri studi, però, che affermano ciò.

Altri scienziati hanno analizzato i dati di nascita e mortalità per individui di età pari o superiore a 65 anni dal 1960 al 2010 e hanno scoperto che l'età media di morte per le persone di età superiore ai 65 anni aumentava di tre anni ogni periodo di 25 anni o ogni generazione. Ciò significa che le persone possono generalmente aspettarsi di vivere in media sei anni in più rispetto ai loro nonni.

La chiave per vivere a lungo si trova nel nostro DNA.