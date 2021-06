Qual è la lingua più difficile da imparare nel mondo?

Chiunque abbia provato a imparare una nuova lingua lo sa: non si tratta certo di una sfida facile. Senza alcun dubbio ci sono lingue più difficili di altre, e la capacità di apprendere una determinata lingua dipende da una serie di fattori molto diversa.

Non c'è una lista ufficiale per quanto riguarda la difficoltà di imparare una lingua per gli occidentali, ma lo United States Foreign Service Institute e il Defense Language Institute hanno classificato le varie lingue in base al numero di ore che gli studenti hanno impiegato per impararle. In tutto, sono state raggruppate 4 categorie di difficoltà.

La più semplice richiede 575-600 ore di studio (23-24 settimane di studio), mentre la più difficile la bellezza di 2.200 ore di studio (88 settimane di studio in aula a tempo pieno). Ovviamente stiamo parlando di concetti di difficoltà per uno studente che ha come lingua madre l'Inglese (non l'italiano), ma all'incirca i tempi dovrebbero essere questi.

All'interno della categoria 1 (da 600 a 750 ore di lezione) rientrano lingue come l'italiano, lo spagnolo e il francese; nella categoria 2 (circa 900 ore di lezione) possiamo trovare il tedesco, l'indonesiano e il malese; nella categoria 3 (1100 ore di lezione) troviamo molte lingue, tra cui il russo, l'islandese, il greco, l'ebraico, il curdo e molte altre; nella categoria 4 (2200 ore di lezione), come molti di voi si aspettano, abbiamo il cinese (sia cantonese che mandarino), il giapponese, l'arabo e il coreano.

Il pensiero di imparare una lingua straniera potrebbe essere scoraggiante, ma non ci sono prove che suggeriscano che esista una lingua che non possa essere imparata da un'altra persona, tenendo perfino conto del suo background linguistico.