Qual è la lingua più veloce del mondo? Non indovinerai mai la risposta

Qual è la lingua parlata più velocemente al mondo? La risposta si dipana attraverso un labirinto di definizioni su cosa significhi realmente "velocità" in questo contesto. Stiamo parlando del numero di parole o sillabe pronunciate in un dato lasso di tempo? Oppure ci riferiamo alla quantità di informazioni trasmesse?

François Pellegrino, linguista quantitativo, ha indagato questa questione esaminando la velocità di produzione e la densità informativa di 17 diverse lingue, scoprendo che ogni lingua coniuga in maniera unica queste due dimensioni. Il giapponese si distingue per l'elevato numero di sillabe pronunciate al secondo, tuttavia, le sue sillabe presentano una struttura semplice, risultando in una minore densità informativa per sillaba.

Ciò significa che, nonostante la rapidità nella pronuncia, un giapponese avrà bisogno di più sillabe per trasmettere la stessa quantità di informazioni di lingue apparentemente più lente, come il vietnamita. Questa correlazione inversa tra la velocità della parola e la densità informativa suggerisce che, in fondo, tutte le lingue trasmettono informazioni a un tasso sorprendentemente simile, aggirandosi intorno ai 39 bit per secondo.

Lo studio ha sollevato interessanti spunti di riflessione sulla natura stessa del linguaggio e su come esso sia strutturato per ottimizzare la comunicazione umana (sapete che l'inglese non è la lingua ufficiale degli USA?).

Ogni lingua sembra trovare un suo equilibrio unico tra la necessità di parlare rapidamente e quella di trasmettere informazioni complesse, bilanciando efficienza e chiarezza. Inoltre, il concetto di "informazione" in linguistica si rivela particolarmente sfuggente, intrecciando significati, contesti culturali e strutture grammaticali in modi che sfidano una facile quantificazione.

In definitiva, l'indagine sulle lingue più veloci ci apre le porte a una comprensione più profonda di come le lingue si adattano e si evolvono per soddisfare le esigenze comunicative dell'umanità. Sebbene il giapponese possa rivendicare il titolo di lingua più rapida in termini di sillabe al secondo, la verità è che ogni lingua è unica.

A tal proposito: qual è la lingua più difficile da imparare?

