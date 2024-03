Qual è la lingua più veloce al mondo? La risposta non è scontata

Sappiamo perfettamente che l velocità del discorso può variare da persona a persona. Tuttavia, uno dei modi più ampiamente accettati per studiare la velocità di una lingua è il numero di sillabe al secondo. Con questa "unità di misura" siamo arrivati ad una conclusione: è lei la lingua più veloce al mondo!

Dopo aver visto la nuova lingua in Antartide, uno studio del 2011 condotto da ricercatori dell’Università di Lione, ha esaminato sette lingue diverse e le ha classificate in base alle sillabe al secondo. Il Giappone è arrivato primo con 7,84 sillabe al secondo, seguito da spagnolo (7,82 sillabe al secondo), francese (7,18), italiano (6,99), inglese (6,19), tedesco (5,97) e mandarino (5,18).

Inoltre, è interessante notare che la velocità percepita di una lingua potrebbe anche avere a che fare con la quantità di informazioni che può codificare.

Un altro studio dell’Università di Lione nel 2019, ha esaminato 17 lingue diverse in Europa e Asia in termini di informazioni per sillaba. Sebbene il giapponese sia apparentemente parlato velocemente, racchiude in realtà poche informazioni in ogni sillaba. Ecco perché i ricercatori ritengono che la lingua venga parlata più velocemente nel tentativo di riempire le frasi con più significato.

"Troviamo prove concrete che alcune lingue vengono parlate più velocemente di altre (ad esempio, chi parla giapponese e spagnolo produce circa il 50% in più di sillabe al secondo rispetto a chi parla vietnamita e tailandese). Inoltre, alcune lingue ‘racchiudono’ più informazioni per sillaba a causa della loro fonologia e grammatica (ad esempio, l'inglese ha circa 11 volte più tipi di sillabe di quanto sia possibile osservare nel giapponese)", ha affermato Dan Dediu, coautore dello studio del 2019. Esistono però alcuni limiti da superare.

Ad esempio, considerando che non stiamo parlando della parola più lunga al mondo, molti di questi studi linguistici si sono concentrati sulle lingue europee e dell’Asia orientale, trascurando completamente le migliaia di altre lingue diverse che esistono nel mondo.

