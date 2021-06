Qual è il linguaggio di programmazione più utilizzato al mondo? Scopriamolo insieme

La storia dell'informatica è costellata da centinaia di tipi diversi di linguaggi di programmazione e alcuni hanno avuto molta più fortuna di altri. Ma quali sono i più diffusi e i più utilizzato al mondo? Scopriamo insieme i segreti di questo affascinante mondo.

Un linguaggio di programmazione è tutto l'insieme di istruzioni, funzioni, termini e parole chiave che - se usato in modo opportuno e seguendo determinate regole - può dar vita a qualsiasi creazione informatica si desideri. È una vera e propria lingua, e ogni programmatore (professionale o della domenica che sia) decide quale è meglio usare per i propri scopi.

Chi naviga un po' in questo mondo sa bene che non esiste un linguaggio "migliore in assoluto", e che la scelta deve essere presa tenendo in considerazione quello che si vuole "scrivere" e quello che si vuole creare alla fine.

Tuttavia, nonostante questa affermazione sia vera sempre e possa essere considerata la regola 0 della programmazione, è inoppugnabile che alcuni linguaggi abbiano avuto molto più successo di altri. La versatilità, la facilità e la compatibilità sono solo alcune delle caratteristiche chiave che rendono un linguaggio davvero diffuso e conosciuto in tutto il mondo.

Ma qual è quello più diffuso e utilizzato sul nostro pianeta? Per aiutarci a rispondere a questa domanda abbiamo interpellato il sito PYPL.github, che tiene conto della ricerche su internet fatte immettendo determinate parole chiave. In questo caso PYPL ha analizzato quante volte son stati cercati i tutorial per i vari linguaggi di programmazione nel 2021, e ci ha fornito tale elenco:

- Al 5° posto troviamo il praticamente onnipresente C/C++: conosciuto in tutto il mondo non solo per la sua veneranda età, ma anche per la sua incredibile potenza, il C (e la sua controparte C++) ha ottenuto un'incredibile successo grazie alle infinite possibilità che si possono ottenere dal suo apprendimento. Nonostante sia stato creato nel 1972, è ritenuto il linguaggio "fondamentale" con cui ogni programmatore serio prima o poi dovrebbe avere a che fare;

- Al 4° posto abbiamo il C#: nato negli anni 2000 dalle menti degli ingegneri Microsoft, il "C sharp" è nato prevalentemente come diretto concorrente del fenomeno inarrestabile conosciuto come JAVA. Nonostante non sia mai riuscito a scalzare il suo avversario primario, il C# è riuscito comunque ad imporsi come un linguaggio di fama mondiale;

- Al 3° posto troviamo JAVAScript: nel 1995 si è presentato al mondo questo linguaggio di programmazione utile soprattutto per lo sviluppo di siti internet con funzioni dinamiche, interattive o animate. Proprio per questa sua applicazione, capirete come nel giro di 26 anni sia diventato uno dei linguaggi più diffusi al mondo. In molti in realtà lo considerano addirittura il primo in assoluto, ed è una questione davvero di pochi punti percentile;

- Al 2° posto incontriamo JAVA: sebbene il nome somigli a quello citato poco fa, ha davvero poco da spartire con JAVAScript. Grazie alla sua massima portabilità, un programma in JAVA può essere scritto ovunque e fatto girare ovunque (non a caso il suo motto è "Write Once, Run Everywhere"). La sua sintassi è facile e immediata, e non a caso è il linguaggio principale dietro al colosso operativo conosciuto come "Android";

- Al 1° posto troviamo Phyton: uno dei linguaggi più immediati e facili da imparare, nonché uno dei più diffusi. Non a caso è anche il linguaggio preferito dagli scienziati e dagli astronomi, grazie alla sua grande versatilità e potenza. È molto utile anche per scrivere applicazioni web, e non a caso è alla base di applicazioni e programmi quali Instagram e Blender.

Vi ricordiamo che i dati sono spesso soggetti a cambiamenti, e che la classifica subisce piccole variazioni di anno in anno.