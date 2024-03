Qual è stato il livello dell'acqua più alto mai raggiunto sulla Terra?

Un mondo dove il mare bagna le cime delle montagne e le città di oggi giacciono sommerse sotto centinaia di metri d'acqua. Questa visione, pur sembrando frutto di una fantasia apocalittica, ha radici nella realtà storica del nostro pianeta. Gli oceani hanno conosciuto livelli ben più elevati di quelli attuali, quando i dinosauri erano sulla Terra.

La ricerca scientifica ci porta indietro fino a 117 milioni di anni fa, nell'epoca Aptiana del periodo Cretaceo, identificandola come una delle fasi in cui il livello del mare superava di circa 200 metri quello odierno. Questa elevazione era dovuta non solo alla fusione dei ghiacciai, come avviene oggi per effetto dei cambiamenti climatici, ma anche a dinamiche geologiche profonde, come il movimento dei continenti e la formazione di nuovi fondali oceanici.

Anche se la scienza moderna ha iniziato a comprendere le variazioni dei livelli marini nel corso dell'esistenza del pianeta, molto rimane avvolto nel mistero, soprattutto per quanto riguarda le ere più antiche. La formazione stessa dei continenti, ancora in fase di consolidamento, e l'acqua intrappolata nelle profondità del mantello terrestre suggeriscono che gli oceani antichi potessero essere ancora più vasti.

Queste teorie ci portano a considerare che, nonostante l'innalzamento attuale del livello del mare rappresenti una seria minaccia per le nostre società, la Terra ha già conosciuto epoche di acque ben più alte. Il dibattito tra gli scienziati continua, alimentando la curiosità su come e perché il nostro pianeta abbia sperimentato tali estremi idrografici.

La risposta giace forse nel profondo passato terrestre, quando la giovane Terra ospitava oceani che raccoglievano ben più acqua di quanta ne contengano oggi, delineando un panorama planetario radicalmente diverso da quello che conosciamo.

