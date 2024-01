Qual è il luogo più lontano mai raggiunto dai vichinghi? Non indovinerete mai

In meno di trecento anni, i Vichinghi, partendo dalla Scandinavia, hanno esplorato e saccheggiato territori in almeno quattro continenti, spingendosi in ogni direzione per invadere e commerciare con civiltà in tutta Europa e oltre. Ma qual è stato il punto più lontano raggiunto dai Vichinghi e cosa li ha spinti a essere così avventurosi?

La risposta risiede nella loro sete di potere e ricchezza. Conoscendo bene le opportunità di guadagno in Inghilterra e sul continente, questi guerrieri si resero conto che potevano semplicemente prendere ciò che desideravano, anziché commerciare. Le prime spedizioni verso ovest li portarono in Scozia settentrionale, dove rapidamente stabilirono insediamenti.

Da lì, viaggi brevi verso le vicine Ebridi e Isole Faroe divennero possibili, permettendo ai Vichinghi di raggiungere l'Islanda entro l'870. Forse il loro traguardo più impressionante fu il viaggio attraverso l'Atlantico fino a sud-ovest della Groenlandia e, infine, a L'Anse aux Meadows a Terranova, in Canada, a circa 3.900 chilometri dalla Norvegia.

Nonostante questa straordinaria abilità come marinai e navigatori, sembra che non siano rimasti a lungo nel loro insediamento nordamericano. Diversamente, l'espansione verso est ebbe un carattere completamente differente. Viaggiando lungo i fiumi interni dell'Europa orientale e della Russia, i guerrieri passarono attraverso l'odierna Kiev, Ucraina, e Novgorod, Russia, durante il 900, arrivando fino a Costantinopoli nell'Impero Bizantino e Baghdad intorno al 1000.

Qui, i Vichinghi si concentrarono sul commercio piuttosto che sul saccheggio, integrandosi nella popolazione locale e diventando molto potenti. Meno nota è l'espansione verso sud dei Vichinghi, lungo la costa settentrionale della Francia, la Penisola Iberica (Spagna e Portogallo) e, infine, lungo la costa nord dell'Africa all'inizio dell'XI secolo (ecco tutti i falsi miti sui vichinghi a cui smettere di credere).

Tuttavia, a causa delle difficili condizioni aride e della mancanza di vie d'acqua, non tentarono mai di attraversare il Sahara per espandersi ulteriormente in Africa. L'epoca vichinga giunse gradualmente al termine intorno alla metà dell'XI secolo, con lo sviluppo politico derivante dal contatto con altre culture e la diffusione del cristianesimo che portò a un cambiamento nelle attitudini sociali.

Durante i loro trecento anni di apogeo, i Vichinghi lasciarono sicuramente il segno sul mondo. In termini di distanza, l'insediamento a Terranova è probabilmente il punto più lontano raggiunto, ma culturalmente, Baghdad rappresentò forse un viaggio ancora più grande nell'ignoto. Molti, inoltre, affermano che scoprirono l'America prima di Colombo.