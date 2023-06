Qual è il luogo con più luce solare della Terra? Resterete sorpresi

Sei un amante del sole o preferisci l'ombra? A seconda della tua risposta, potresti voler considerare un viaggio in questi due luoghi. Un recente studio, infatti, ha rivelato quali sono i posti sulla Terra che ricevono più o meno luce solare.

In media, ogni luogo sulla Terra riceve più di 12 ore di luce solare al giorno. Questo può sembrare strano, dato che intuitivamente potremmo pensare che per metà del tempo il nostro emisfero è in ombra. Ciò avviene però grazie alla rifrazione dell'atmosfera terrestre e quindi riceviamo un po' di luce anche prima che il sole sorga al mattino e dopo che è scomparso dietro di esso alla sera.

C'è da dire, però, che la quantità di luce rifratta che riceviamo dipende dalla nostra latitudine. Ad esempio, Bodø in Norvegia riceve in media 36,5 minuti di luce solare in più al giorno rispetto a Sydney, in Australia. Questo è dovuto alla combinazione di rifrazione, emisfero e latitudine; mentre il luogo dove può essere trovata più luce è il Circolo Polare Artico, in particolare la cima del Monte Forel, in Groenlandia, riceve 5.052 ore di luce solare all'anno, più di qualsiasi altro luogo sul pianeta.

D'altra parte, chi ama l'ombra, può scegliere di andare a Sydney. La città australiana riceve oltre 9 giorni di luce solare in meno all'anno rispetto a Bodø in Norvegia. Persino Londra (dove può essere avvistata l'Aurora Boreale) riceve circa 12 ore e 20 minuti di luce solare al giorno, circa 10 minuti in più rispetto a Sydney.