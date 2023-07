Qual è il mammifero più longevo sulla Terra? La risposta ti stupirà

Se la specie umana ha una durata di vita che arriva fino agli 80 anni, viene spontaneo chiedersi se nella specie animale, esista un mammifero che vive tanto quanto, se non di più, rispetto ad un essere umano.

La durata della vita degli animali non è certamente uguale alla nostra. Nel caso della donnola, per esempio, questa ha una durata media di vita che va dall'1 ai 2 anni. A fargli compagnia, sono anche i dolcissimi ricci la cui vita dura soltanto 3 anni.

Per quanto triste possa essere questo dato, ci sono animali che riescono a vivere più a lungo. Per esempio, la tigre arriva a compiere anche i 14 anni di età. Più longevo, pare essere l'orso bruno la cui durata di vita arriva ai 25 anni, mentre invece la vita media di un tapiro di pianura arriva fino ai 30 anni. Più vecchio del tapiro di soli 5 anni, invece, è il gorilla occidentale la cui vita pare terminare dopo 35 anni di esistenza.

Paragonando la vita degli animali a quella della specie umana, coloro che riescono ad accusare i primi segni del tempo pare sia il pipistrello di Brandt e l'elefante che, rispettivamente, vivono per circa 41 e 56 anni.

A questo punto, ci vien da pensare che il mammifero più longevo esistente sul pianeta Terra sia proprio l'essere umano. In realtà, però, al mondo esiste un animale che riesce a vivere molto più a lungo.

Stiamo parlando della balena di Bowhead. Questa particolare balena può vivere per oltre 200 anni che è un'infinità di tempo se teniamo in considerazione la durata della vita umana. Queste pare vogliano superare qualsiasi record; dalla durata della vita alla grandezza dei testicoli delle balene maschio. Insomma, non smettono mai di stupirci.

A tal proposito, ti sei mai chiesto come abbiano fatto le balene a diventare così gigantesche?