Qual è il massimo numero di mondi abitabili intorno a una stella?

Quanti mondi abitabili potrebbero esistere intorno a una singola stella? Osservando l'attuale Sistema Solare potremmo dire semplicemente "1", ma fortunatamente abbiamo altri esempi da guardare. Un team di scienziati ha formulato la loro stima: le stelle senza giganti gassosi di dimensioni di Giove possono avere fino a sette pianeti abitabili.

Lo studio è stato ispirato dall'osservazione del sistema stellare TRAPPIST-1, condotto da Stephen Kane dell'Università della California. "Questo mi ha fatto riflettere sul numero massimo di pianeti abitabili che una stella può avere e sul perché la nostra stella ne abbia solo uno", spiega lo scienziati in un articolo della UC Riverside News. "Non mi è sembrato giusto!"

Kane e i suoi colleghi hanno creato un modello in cui hanno rappresentato stelle di varie classificazioni spettrali e pianeti di varie dimensioni e orbite. Le stelle più grandi, più luminose e più calde sono note per avere zone abitabili più larghe, mentre le stelle più piccole e più fredde (come il nostro Sole e le nane rosse) ne hanno di molto più strette.

Gli esperti hanno scoperto che è possibile per alcune stelle supportare fino a sette pianeti rocciosi all'interno delle loro zone abitabili e che una stella come il nostro Sole potrebbe potenzialmente supportare sei pianeti con acqua liquida. Un altro requisito fondamentale, come spiega Kane stesso, è l'assenza di un enorme pianeta come Giove in orbita al corpo celeste luminoso.

Una stella di interesse per i ricercatori è Beta Canum Venaticorum, che Kane e i suoi colleghi hanno identificato e utilizzato come esempio per il loro studio. L'astro non ha alcun pianeta intorno ad esso: questo lo rende un buon luogo per cercare dei mondi all'interno della zona abitabile della stella. Guardando al futuro, Kane e i suoi colleghi sperano anche di cercare altre stelle circondate interamente da pianeti più piccoli.

Queste ricerche saranno aiutate dal dispiegamento di telescopi spaziali e terrestri di prossima generazione.