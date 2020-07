Qual è il meccanismo del nostro corpo che rende i capelli ricci?

Quale meccanismo del nostro corpo rende i capelli ricci? Attualmente ci sono due teorie, secondo uno studio del 2018 pubblicato sul Journal of Experimental Biology.

La prima ipotesi afferma che i riccioli possono essere spiegati da un maggior numero di cellule ciliate sul lato convesso del follicolo pilifero (il bordo esterno del ricciolo), e meno sul lato concavo (il bordo interno). Questo numero relativamente ridotto di cellule all'interno crea un bordo più corto, che tira il follicolo verso l'interno, creando il riccio.

L'altra teoria, simile alla prima, suggerisce che le differenze tra le lunghezze delle cellule sui lati convessi e concavi della ciocca possano spiegare i ricci. La differenza di dimensione relativa tra cellule allungate all'esterno e cellule compatte all'interno crea il capello con questa forma.

I peli dei mammiferi sono antichi, probabilmente si sono sviluppati prima dei dinosauri, osserva il ricercatore capo dello studio Duane Harland. Per testare le due teorie, gli esperti hanno utilizzato sofisticate tecniche di microscopia per ingrandire le fibre di lana di pecora e misurare le differenze tra il numero e le dimensioni delle cellule all'interno della curva interna ed esterna.

"Abbiamo trovato prove che contraddicono la teoria secondo cui la curvatura si crei dalla presenza di più cellule sul lato più vicino all'esterno", continua Harland. "Questo perché, in tutti i casi, le cellule all'esterno della curva erano più lunghe, il che sostiene la teoria secondo cui la curvatura è sostenuta da differenze nella lunghezza del tipo di cellula". Tuttavia, lo studio non ha esaminato fino in fondo i capelli ricci, quindi c'è spazio per ulteriori scoperte future.

I capelli per gli esseri umani sono una cosa seria: perché diventano grigi? Esiste un metodo per farli ricrescere una volta caduti?