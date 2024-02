Qual era la vita media dei dinosauri? La risposta vi farà ricredere sul loro conto

Quanto vivevano in media i dinosauri? Grazie alle recenti scoperte paleontologiche, ora abbiamo una risposta più chiara. I fossili di dinosauri, custodi di innumerevoli segreti, rivelano non solo come si difendevano e cosa mangiavano, ma anche la loro età al momento della morte.

La chiave per decifrare questo enigma risiede nei cosiddetti "anelli di crescita" presenti nelle ossa fossilizzate, simili agli anelli degli alberi che ci raccontano grandi storie, scoperti solo nelle ultime decadi. Questi hanno rivelato che la maggior parte dei dinosauri non aviani non viveva a lungo, nonostante le loro dimensioni talvolta enormi.

Ad esempio, il temibile Sue, uno degli esemplari di Tyrannosaurus rex più completi mai scoperti e ospitato al Field Museum di Chicago, morì all'età di 28 anni, come indicato dai suoi anelli di crescita. I dinosauri erbivori a becco d'anatra, invece, sembrano aver vissuto solo uno o due decenni, secondo quanto riferito da Thomas Holtz, paleontologo vertebrato presso l'Università del Maryland.

Queste giovani età hanno inizialmente sorpreso i paleontologi.

"Molti potrebbero pensare che alcuni dinosauri raggiungessero dimensioni così grandi perché vivevano per molto tempo", afferma Steve Brusatte, paleontologo vertebrato all'Università di Edimburgo. "In passato, anche gli scienziati lo pensavano." Tuttavia, gli animali moderni di grandi dimensioni tendono ad avere una vita lunga. Gli elefanti africani, l'animale terrestre vivente più grande della Terra, possono vivere fino a 70 anni, mentre alcune balene possono raggiungere i 200 anni.

Ci sono però alcune complicazioni in questa tecnica di misurazione della loro età. Una è causata dalla cavità midollare, la camera all'interno di un osso che produce midollo osseo. Man mano che un osso cresce, anche la cavità midollare si espande, cancellando alcune delle prime linee di crescita. Per ovviare a ciò, i ricercatori possono sovrapporre le ossa di individui più piccoli della stessa specie su quelle linee mancanti negli individui più grandi per aiutare a stimare il numero totale potenziale.

Un'altra complicazione è il tipo di osso. Alcune di queste "strutture" sono migliori di altre per individuare gli anelli di crescita. "Le costole o ossa come il perone che non sopportano molto stress o peso tendono ad avere un registro di crescita più pulito", afferma Brusatte. Sebbene i dinosauri non vivessero tanto a lungo come alcuni degli animali di grandi dimensioni di oggi, ci sono alcune somiglianze: gli animali più grandi tendono a vivere più a lungo di quelli più piccoli, e lo stesso valeva generalmente per i dinosauri.

I sauropodi, un gruppo di erbivori dal collo lungo che include i più grandi mai vissuti, probabilmente vivevano più a lungo di tutti, fino a circa 60 anni.

Ci sono alcune idee sul perché i dinosauri avessero una vita così breve. Forse il loro metabolismo, o i processi chimici del corpo, incluso il convertire le calorie in energia. Alcune di queste creature erano almeno parzialmente a sangue caldo e avrebbero avuto un metabolismo incredibilmente veloce per i rettili, il che avrebbe potuto portare a una crescita rapida e morti precoci.