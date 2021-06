Qual è il metodo che ci permette di creare più energia?

Non sarete certamente sconvolti nel sapere che l'energia che il Sole fornisce alla superficie terrestre ogni secondo è superiore all'elettricità totale generata da tutte le centrali elettriche del mondo nell'intero anno 2018. Quindi, quanta energia può essere creata in una sola volta dagli esseri umani?

Sicuramente il metodo che dà più energia di tutti è - almeno attualmente e con la tecnologia a nostra disposizione - la fissione nucleare, ovvero quando il nucleo atomico di un elemento chimico pesante (come l'uranio-235 o plutonio-239) decade in frammenti atomici di minori dimensioni, ovvero in nuclei di atomi a numero atomico inferiore.

La più grande centrale nucleare del mondo è la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa in Giappone. Quest'ultima è formata da sette reattori nucleari con una capacità massima di circa 8.000 megawatt. Ovviamente questa quantità di energia è molto più piccola delle reazioni nucleari incontrollate, come quelle scatenate dalle bombe atomiche.

Una bomba atomica, infatti, produce l'equivalente all'elettricità che l'impianto di Kashiwazaki-Kariwa genera in sei mesi. Un metodo ancora migliore della fissione nucleare è la fusione nucleare; la stessa che avviene nel centro del Sole e che brucia ogni secondo circa 600 milioni di tonnellate di idrogeno in circa 596 milioni di tonnellate di elio (con un'energia equivalente a trilioni di bombe atomiche).

Creare la fusione nucleare sulla Terra, producendo più energia di quanta ne consumi l'intero processo, non è facile, ma gli scienziati stanno lavorando duramente per farla diventare una realtà.