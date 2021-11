Qual è il miglior antivirus gratuito nel 2021? La risposta vi sorprenderà

Il mondo degli antivirus è ormai piuttosto vasto e include sia soluzioni gratuite che a pagamento. In questo contesto, può risultare interessante effettuare delle analisi, così da comprendere quale sia il software più adatto alle proprie esigenze. A tal proposito, sono arrivati dati interessanti relativi al miglior antivirus gratuito nel 2021.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, un test indipendente effettuato da AV-TEST ha messo in luce la bontà di Microsoft Defender, ovvero l'antivirus integrato all'interno del sistema operativo Windows. Infatti, il software, che per un buon periodo di tempo non è stato visto esattamente come l'antivirus migliore in circolazione da parte degli appassionati, negli ultimi anni è riuscito a raggiungere buoni livelli.

Per intenderci, dai succitati test è emerso che Microsoft Defender è riuscito a bloccare il 100% degli attacchi più diffusi nell'arco di quattro settimane, nonché il 100% dei malware 0-day provenienti da Internet, tenendo in considerazione anche e-mail e siti Web malevoli. Ricordiamo in ogni caso che già nel recente passato Microsoft Defender ha ottenuto riconoscimenti importanti, quindi questi risultati, legati al mese di ottobre 2021 e ottenuti utilizzando Windows 10, rappresentano "semplicemente" un'altra conferma in merito ai passi in avanti effettuati.

Tra l'altro, l'analisi, che coinvolge anche soluzioni a pagamento e permette dunque di effettuare un confronto, si sofferma su altri aspetti interessanti, come l'impatto prestazionale dell'antivirus sulla navigazione Web tramite browser. In questo contesto, stando ai dati diffusi da AV-TEST, l'impatto di Microsoft Defender oscilla tra il 7% e il 5% a seconda del PC coinvolto, risultando particolarmente inferiore rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato (a quanto pare, Avast sembra poter arrivare anche al 39%).