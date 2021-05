Qual è il miglior antivirus gratuito per Windows 10? La risposta vi stupirà

Abbiamo appreso alcuni trucchetti del mestiere per pulire e mantenere in ordine il PC. Oggi ci occuperemo invece di sicurezza e andremo alla scoperta di un interessante antivirus incredibilmente gratuito.

Gli ottimi risultati ottenuti su AV-Test lo hanno infatti incoronato come uno dei migliori sistemi di protezione in circolazione, sotto tutti i fronti. Gli aspetti analizzati dagli esperti sono tre: protezione, prestazioni e usabilità.

L'antivirus di cui parliamo è Windows Defender e ha ottenuto il massimo dei voti in tutti e tre i campi, riuscendo a scongiurare attacchi sotto tutti i fronti. La parte migliore di tutto ciò? Se avete Windows 10, lo trovate preinstallato, attivo e vigile sulla sicurezza del vostro PC!

E probabilmente è proprio questo l'aspetto più interessante di Defender. Si tratta infatti di una soluzione perfettamente integrata all'interno del Sistema Operativo e il suo compito viene svolto non solo egregiamente ma in maniera tecnicamente invisibile, con un impatto sulle prestazioni e sull'esperienza d'uso prossimi allo zero.

Fra le varie feature di Defender, come ogni buon antivirus che si rispetti, abbiamo a disposizione anche un ottimo Firewall di base che, per quanto gratuito, permette di ottenere una discreta protezione seppur con qualche rinuncia sul fronte delle funzionalità.

Per ottenere il controllo completo sulle potenzialità di Windows Defender, sarà sufficiente recarsi nel centro Sicurezza di Windows, presente fra le Impostazioni del sistema. Consigliamo inoltre di manterere attivi gli aggiornamenti del sistema operativo poiché anche Defender sfrutta Windows Update per tenere aggiornato il database delle vulnerabilità.