Qual è il miglior lato per dormire: destra o sinistra?

C'è chi dorme a pancia in su, chi verso sotto e chi di lato. Potreste non saperlo, ma la posizione in cui dormiamo può anche avere un effetto fondamentale sulla qualità del sonno e, soprattutto, sulla nostra salute. Quindi adesso la domanda è una: qual è il miglior lato per riposare, sinistra o destra?

Poiché la maggior parte degli stomaci umani si trova a sinistra dell'addome, chi dorme su questo fianco farà rimanere il contenuto dello stomaco fermo grazie alla gravità, sperimentando meno reflusso. Chi sonnecchia sul lato destro, invece, respira meglio e questa posizione è consigliata a coloro che soffrono di apnea notturna.

"Abbiamo scoperto che la posizione del sonno ha un'influenza significativa sugli eventi apneici e [chi dorme sul lato destro] ha ridotto la frequenza degli eventi respiratori ostruttivi nei pazienti con malattia moderata e grave", hanno concluso gli autori dell'articolo risalente al 2011.

Chi riposa a faccia in giù, invece? Qui non ci sono dubbi, si tratta di una pratica che dovrebbe essere evitata: questa posizione provoca un aumento significativamente maggiore della pressione intraoculare (pressione del fluido negli occhi) rispetto al sonno laterale, cosa che può sviluppare glaucomi, neuropatie ottiche e problemi di vista. Non solo: questa posizione ha anche maggiori probabilità di avere un impatto sulla pelle, portando a un rischio maggiore di sviluppare rughe rispetto a posizioni alternative che esercitano meno pressione sul viso.

Dormire sulla schiena, infine, è il modo migliore per evitare tutti gli effetti negativi di chi lo fa a pancia sotto, ma la posizione supina può portare a difficoltà respiratorie, con conseguente russamento e apnea notturna (a cui Google sta lavorando per farlo rilevare con lo smartphone).