Qual è il miglior predatore della Terra? E qual è il peggiore?

Nel regno animale, la caccia è una pratica diffusa e variegata, con alcune specie che si distinguono per le loro straordinarie abilità predatorie. Ma chi è il miglior cacciatore? E chi è il peggiore? Queste domande, apparentemente semplici, nascondono una complessità affascinante, legata all'ecologia e alla biologia evolutiva.

La predazione è infatti un elemento fondamentale degli ecosistemi, essenziale per il trasferimento dell'energia. Un modo per valutare la bravura nella caccia è considerare il tasso di successo di un animale, ovvero quante volte riesce a catturare la preda rispetto ai tentativi compiuti.

Sorprendentemente, non sono i grandi predatori come leoni, tigri o lupi a detenere il primato. I primi, ad esempio, hanno successo solo circa il 30% delle volte, mentre i secondi solo il 10%. Invece, è la libellula a guadagnarsi il titolo di miglior cacciatore, con un tasso di successo fino al 97%.

Questo incredibile risultato è dovuto in parte alla loro straordinaria visione: le libellule hanno occhi composti che offrono una vista a quasi 360 gradi e un cervello capace di elaborare rapidamente le informazioni sensoriali, permettendo loro di prevedere i movimenti della preda. Ma ci sono anche altre definizioni di successo nella caccia. Alcuni animali, come i grandi pitoni, possono aspettare pazientemente per lunghi periodi prima di catturare una preda, rendendoli estremamente efficienti.

Altri, come i coyote, si distinguono per la loro adattabilità: possono cacciare da soli o in gruppo e nutrirsi di una vasta gamma di prede. Questa flessibilità li ha aiutati a prosperare in una varietà di habitat, comprese le città umane. Alcune specie sono così innovative da essere considerate vincitrici per la loro ingegnosità.

Gli archerfish (famiglia Toxotidae), ad esempio, possono calcolare la distanza tra loro e un insetto seduto su una foglia e abbatterlo con un getto d'acqua mirato. Chiamati volgarmente anche pesci arcieri sono quasi sempre precisi nelle distanze fino a 65 centimetri. Anche i polpi hanno avuto successo nella caccia fuori dal loro elemento naturale: oltre a usare il loro leggendario mimetismo, possono uscire brevemente dall'acqua per inseguire le prede.

E chi è il peggiore cacciatore? Secondo gli esperti, è una domanda ancora più difficile da rispondere. Ogni specie che caccia è, per definizione, abbastanza riuscita da sostenersi come popolazione. Tuttavia, per la sua stranezza, il voto va al ghiottone, considerato un cacciatore ma che si affida allo sciacallaggio durante i periodi di magra. La loro strategia di caccia è insolita: si avvicinano alla preda facendo rumori forti e urla per spaventarla. Se funziona, bene; altrimenti, nada de nada.