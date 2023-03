Qual è il miglior sito di iPhone ricondizionati? Potreste non aver visto Apple

Qualche giorno fa Apple ha dato il via alla vendita degli iPhone 13 ricondizionati anche in Italia. E non tutti sanno che direttamente sul sito web ufficiale della compagnia di Cupertino è possibile fare degli ottimi affari su tanti modelli di iPhone ricondizionati.

Come si può vedere nella pagina dedicata sul sito Apple, è possibile acquistare iPhone 11 (con relativi modelli Pro e Pro Max), iPhone 12 ed iPhone 13 a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino, con risparmi che superano anche i 100 Euro.

Nella documentazione ufficiale, Apple spiega che tutti gli iPhone ricondizionati presenti sul proprio sito web includono una nuova batteria ed una nuova scocca esterna, oltre che un anno di garanzia standard. Prima di essere messi in vendita, vengono sottoposti ad una serie completa di test che permettono ai laboratori di verificarne il funzionamento e qualora dovessero esserci problemi con le componenti interne, questi vengono sostituiti con ricambi originali. La spedizione viene effettuata in una scatola nuova e con tutti gli accessori del caso.

In alternativa, è disponibile anche un portale dedicato su Amazon, dove vari venditori propongono una serie di modelli ricondizionati, con tutte le garanzie del caso: come sempre vi invitiamo a leggere le descrizioni per verificare lo stato.