Qual è la migliore RAM per PC da comprare? Alcuni consigli per l'acquisto

Nel corso di quest’anno abbiamo spiegato a cosa serve aumentare la memoria RAM del PC, determinando i casi in cui sia necessario effettuare l’acquisto di banchi RAM nuovi per migliorare le performance del computer. Può esserci però anche un altro quesito: qual è la RAM migliore da comprare?

Di modelli dalla qualità notevole ce ne sono parecchi sul mercato e li elencheremo in seguito, ma prima bisogna parlare di alcuni dettagli tecnici da non sottovalutare: le memorie RAM vengono classificate in base alla loro velocità, alla loro capacità e alle dimensioni, fattori che vanno assolutamente considerati prima di proseguire con l’acquisto.

Inoltre, bisogna sempre verificare la compatibilità con il PC, in particolare con la scheda madre e il BIOS in quanto potrebbero non supportare la frequenza massima offerta dalla memoria stessa. O ancora, alcuni potrebbero necessitare dell’overclocking e dunque di sistemi di raffreddamento più efficienti. Altro elemento importante è vedere la tipologia di RAM comprendendo se è DDR3 o DDR4, in quanto i due standard presentano differenze notevoli.

L’utilizzo che dovete farne, invece, per i nostri consigli non è un fattore da considerare eccessivamente. Se volete costruirvi un PC Desktop per attività di gioco, per lavoro multitasking o per l’utilizzo di applicazioni professionali che richiedono molte risorse, i modelli che vi indicheremo di seguito faranno al caso vostro:

Corsair Vengeance LPX Memorie per Desktop a Elevate Prestazioni, 16 GB (2 X 8 GB), DDR4, 3200 MHz, C16 XMP 2.0, Nero, 288-pin DIMM [Classe di efficienza energetica A+++]: 86,99 Euro

Corsair Vengeance RGB PRO Black DDR4-RAM 3600 MHz 2x 8GB memoria: 114 Euro

Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B 3600 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Nero: 91,79 Euro

HyperX FURY RGB HX436C18FB4A /16 Memoria 16GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM: 112,97 Euro

G.Skill Trident Z F4-3600C16D-16GTZNC - Memoria da 16 GB, 2 da 8 GB DDR4 3600 MHz: 139,09 Euro

Patriot Viper Steel RAM DDR4 4400 Mhz 16GB (2x8GB) C19 Kit di Memoria Gaming XMP 2.0 Grigio: 129,90 Euro

Nel frattempo, il mercato delle memorie RAM si sta arricchendo con un nuovo standard: la RAM DDR5, che dovrebbe sostituire lo standard DDR4 entro il 2023.