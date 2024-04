Ecco qual è il modo migliore per uscire dal nostro Sistema Solare

Fino ad oggi, soltanto due sonde, Voyager 1 e 2, hanno attraversato la heliosfera, la bolla dominata dal vento solare. Questo grande balzo verso le stelle ha aperto nuovi orizzonti alla nostra comprensione, sebbene il nostro ingresso nel cosmo interstellare sia ancora agli albori.

Uno degli interrogativi più affascinanti riguarda la forma stessa della eliosfera: è sferica, allungata o addirittura a forma di mezzaluna? Per decifrare questo mistero, un gruppo di ricercatori guidati dalla dottoressa Sarah A. Spitzer dell'Università del Michigan ha proposto una missione che potrebbe illuminare le nostre conoscenze sullo scudo che protegge la vita terrestre dalle radiazioni galattiche.

"Lanciare una missione per osservare la eliosfera dall'esterno è fondamentale, altrimenti restiamo come pesci rossi che cercano di comprendere l'acquario in cui vivono" afferma Spitzer. La ricerca, che vede coinvolto anche il dottor Marc Kornbleuth dell'Università di Boston, ha analizzato sei possibili traiettorie per massimizzare i risultati scientifici (ecco come possiamo scoprirne l'origine).

La conclusione sorprendente è che navigare lungo i fianchi della eliosfera offrirebbe la prospettiva ideale per studiare lo spazio interstellare e definire meglio la forma della nostra bolla solare. Sebbene le Voyager siano state pioniere in questo campo, il loro design originale era focalizzato sui pianeti giganti, limitando la capacità di studiare il plasma interstellare. Per comprendere appieno la struttura è necessario osservarla dall'esterno, proprio come per capire l'estensione di una casa è meglio uscire dalla porta laterale e osservarla da un'altra prospettiva.

Questa nuova rotta proposta, che potrebbe portare una sonda fino a 400 unità astronomiche (AU) da noi, con la speranza di proseguire per un millennio fino a 1.000 AU, segna un capitolo entusiasmante nella nostra esplorazione dello spazio. "Il lavoro su questa analisi ha richiesto grande perseveranza" dice Susan Lepri, professore di scienze climatiche e spaziali all'Università del Michigan e autore principale dello studio.

Con la pubblicazione dei risultati su "Frontiers in Astronomy and Space Sciences", si apre una nuova frontiera per la comunità scientifica, pronta a gettare luce sul nostro posto nell'universo interstellare... e potrebbe essere persino più grande del previsto.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su