Qual è la miniera di litio più grande del mondo? È davvero gigantesca

Ah, l'Australia, la terra dei canguri, del surf e del... litio! Sì, avete sentito bene, il Paese del continente più piccolo del mondo sta diventando il più grande produttore di litio, quel prezioso minerale che alimenta le nostre batterie elettriche, i nostri smartphone e potenzialmente il nostro futuro.

Fino a pochi anni fa, il litio era principalmente estratto dai laghi salini del Cile, ma ora la maggior parte proviene dall'Australia, che vanta abbondanti riserve di spodumene, un tipo di minerale di litio (almeno per adesso, visto che negli USA è stato forse trovato il giacimento più grande di tutti).

Ma non è solo una questione di quantità; è anche una questione di qualità e sostenibilità. Pilbara Minerals, la società dietro la miniera di Pilgangoora in Australia Occidentale, sta seguendo standard ESG (Environmental, Social, and Governance) di classe mondiale per garantire che l'estrazione sia il più sostenibile possibile.

Mentre ambientalisti e indigeni protestano con la nuova scoperta da parte degli Stati Uniti, Pilbara Minerals non si ferma all'estrazione; sta anche esplorando la raffinazione del litio a metà catena del valore. La società sta pianificando di costruire un impianto dimostrativo presso la miniera di Pilgangoora, che utilizzerà una tecnologia di calcinazione elettrica per ridurre drasticamente l'impronta di carbonio del litio australiano.

L'impianto sarà alimentato da energia rinnovabile e avrà una capacità di produzione completa di oltre 3.000 tonnellate all'anno di sale di litio-fosfato concentrato. Insomma, speriamo che anche le altre seguano questo esempio.