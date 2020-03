Ecco qual è la musica più pericolosa da ascoltare alla guida

Secondo una ricerca condotta dalla South China University of Technology, ascoltare musica rock in auto peggiora le prestazioni alla guida. Sembra che l'ascolto di una canzone rock, a causa del ritmo, possa portare gli automobilisti ad aumentare la velocità di almeno 8 Km all'ora, fino a un massimo di 16 km/h.

Come se non bastasse la South China University of Technology, anche una società finanziaria britannica, la Moneybarn, ha condotto uno studio per studiare le abitudini degli automobilisti inglesi, e l'influenza (positiva o negativa) della musica alla guida. Dallo studio emerge che la musica con un ritmo superiore ai 120 battiti al minuto spinge l'ascoltatore ad aumentare la velocità, e il volume è inversamente proporzionale alla velocità dei riflessi.

Moneybarn ha anche pubblicato due curiose "top five", quella delle cinque canzoni più pericolose da ascoltare al volante e quelle invece ideali quando si è alla guida. La prima classifica è guidata da American Idiot dei Green Day, seguita da Party in the USA di Miley Cyrus e poi da Mr Brightside (The Killers), Don't let me down (The Chainsmokers) e Born to run di Bruce Springsteen.

Stairway to Heaven è invece la miglior canzone da ascoltare alla guida: il brano, uno dei più iconici dei Led Zeppelin, precede Under the bridge dei Red Hot Chili Peppers, God's Plan di Drake, Africa dei Toto e Location di Khalid.

Chissà in quale classifica potrebbe finire Bohemian Rhapsody dei Queen, leggendario pezzo che dà il titolo al recente biopic con Rami Malek il cui videoclip ha superato il miliardo di visualizzazioni.