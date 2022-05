Qual è l'NFT più costoso? L'incredibile cifra spesa per l'opera digitale

In seguito al test di Spotify in campo NFT, torniamo a dare un'occhiata agli ormai ben noti token crypto per approfondire la questione relativa all'NFT più costoso al mondo.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da SlashGear, l'opera digitale che potete vedere in calce alla notizia, creata da Pak (artista digitale anonimo che si occupa principalmente di NFT legati all'ambito spaziale), è stata "piazzata" per un totale di circa 91,8 milioni di dollari. Com'è possibile tutto ciò? C'è in realtà un dibattito attorno all'opera, chiamata The Merge, in quanto si fa riferimento a una collezione di 312.686 unità, che messe insieme vanno poi a formare l'opera nel suo complesso.

Potete dunque immaginare su cosa si focalizza il dibattito: The Merge va vista come una collezione o come una singola opera d'arte? Non possiamo di certo dare una risposta definitiva, ma quel che è chiaro è che la cifra coinvolta è particolarmente elevata. In ogni caso, ci sono pochi dubbi sul fatto che Everydays - The First 5000 Days di Beeple (Michael Winkelmann) sia un'altra opera NFT molto popolare: in questo caso si fa riferimento a una cifra di circa 69,5 milioni di dollari.

Insomma, al netto di quale sia effettivamente l'NFT più costoso al mondo, sicuramente le cifre importanti non mancano per il mercato. A tal proposito, di recente abbiamo approfondito su queste pagine la storia di un 12enne diventato milionario in crypto con gli NFT. Per il resto, a qualcuno potrebbe interessare dare un'occhiata al nostro approfondimento su cosa sono gli NFT.