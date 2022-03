Qual è la nuova numerazione per TV2000 su digitale terrestre dopo lo switch off all'MPEG4?

Dopo avervi spiegato come vedere le TV locali su digitale terrestre, torniamo a parlare degli effetti che ha registrato il digitale terrestre a seguito dello switch off all'MPEG-4 dello scorso 8 Marzo 2022. Tra le emittenti interessate dalle modifiche troviamo anche TV2000.

TV2000, per chi non la conoscesse, è l'emittente della Rete Blu Spa, controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana ed è presente anche su Tivùsat alla posizione 18 del telecomando.

Il network è stato tra quelli interessati al passaggio all'MPEG-4, motivo per cui coloro che si collegano all'LCN 28 hanno modo di accedere alla versione in alta definizione che viene veicolata direttamente dal TIMB Mux 3.

Se però non siete in possesso di un decoder o TV compatibile con il nuovo standard, non dovete disperare perchè almeno fino al 31 Dicembre 2022 avrete comunque la possibilità di continuare ad accedere alla versione SD del canale, senza dover cambiare l'apparecchiatura. Nel caso di TV2000, è disponibile alla posizione 528 del telecomando TV2000 (Provvisorio) che trasmette in SD MPEG-2.

In casi come questo il nostro consiglio è sempre di modificare la numerazione del canale TV per spostarlo ad una posizione più congeniale del telecomando: in questo caso ad esempio l'ideale sarebbe invertire le LCN di TV2000 (Provvisorio) con TV2000, mettendo il primo al 58 ed il secondo a 582.