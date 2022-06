Qual è il numero più importante e perché? La X secondo Feynman

Una nota pubblicità diceva "three is the magic number", tre è il numero magico. Secondo altri, è 42 la risposta a tutto quanto. I numeri circolano nelle nostre vite e sono infiniti, ognuno con la propria importanza. Qualcuno però è più importante di altri, dato che fa da rappresentante a un evento o una formula di particolare rilevanza.

Il fisico Richard Feynman, famoso per i suoi studi sulla fisica quantistica e non solo, trattò quale fosse il numero migliore. Secondo lui, il numero è 1/137,03599913 ed è un numero conosciuto come α (alfa). Ma qual è il senso di questo numero? Si tratta della costante di struttura fine che Feynman descrisse nel suo libro QED come "un mistero sin da quando è stata scoperta". "Tutti i bravi fisici teorici mettono questo numero sul proprio muro e se ne preoccupano."

Sembra un numero casuale, ma in realtà se fosse cambiato anche solo di una virgola, non sarebbe esistita la vita che conosciamo. Infatti il professore Paul M. Sutter lo ha descritto come "La misura della forza delle interazioni tra particelle cariche e la forza elettromagnetica. Se avesse avuto un altro valore, la vita che conosciamo sarebbe stata impossibile. Eppure ancora non abbiamo idea da dove provenga."

Questa costante fu scoperta nel 1916 dal fisico Arnold Sommerfeld, ma già era comparsa prima in altre equazioni, dimostrando di governare tutta la materia, dall'atomo più piccolo alla struttura più grossa. "Non ci sono dimensioni o sistemi di misura da cui dipende la costante di struttura fine. Le altre costanti fisiche non si comportano così." Ha specificato Sutter.

Che significa questo? La distanza può essere, ad esempio, misurata in metri o in miglia, o in anni luce o parsec, cambiando costantemente, dato che tutto dipende dal sistema di misura. Ma non la costante di struttura fine, che rimane identica a prescindere da tutto. Questa costante adimensionale è quindi fondamentale e riuscire a interpretarla potrebbe aprire nuovi orizzonti.

