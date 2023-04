Gli organi del nostro corpo sono sicuramente tutti importanti, ma non sono tutti necessari. Ad oggi ne abbiamo circa 78, ma qual è il numero minimo di organi di cui ha bisogno un corpo umano? Qualcuno se l'è chiesto e abbiamo anche una risposta!

Il primo organo non essenziale è sicuramente l'appendice, che addirittura potrebbe anche diventare pericoloso qualora dovesse infiammarsi. Per questo motivo rientra nella categoria degli organi che possiamo sopportare di perdere... nonostante alcune ricerche abbiano scoperto che da alcuni punti di vista sembra essere utile.

Un altro organo che possiamo rimuovere senza problemi (diciamo) sono le tonsille e le adenoidi, ovvero un'area correlata del tessuto nella parte posteriore del naso, che a volte possono anche causare problemi di respirazione durante il sonno, portando gli operatori sanitari a raccomandare la rimozione, spesso nei bambini.

Alla lista si aggiunge anche la cistifellea, un organo di deposito per la bile di cui il fegato ha bisogno per funzionare, che può creare calcoli biliari estremamente dolorosi (quindi è spesso consigliabile rimuoverla del tutto). Inoltre, il nostro corpo può vivere anche con "meno parti", come ad esempio un polmone, la milza, pancreas o persino senza lo stomaco - solitamente questi organi vengono rimossi in casi estremi, o a causa di tumori o di altri problemi altrettanto gravi.

Chiaramente con alcune combinazioni di organi sarebbe più facile vivere senza rispetto ad altri. È difficile capire con quanti organi in meno possa vivere un corpo umano, ma è confortante sapere quanto può essere adattabile il nostro corpo e come la medicina abbia reso possibile sopravvivere.