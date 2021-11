Non c'è nulla di meglio di un bel tramonto in riva al mare. Un momento quasi magico che ispira da millenni gli esseri umani. Sappiamo che il Sole non sorge e tramonta in tutto il mondo alla stessa ora, detto questo una domanda sembra sorgere spontanea: qual è il maggior numero di tramonti che possono essere visti sulla Terra?

Nel 2014 un ex pilota della NATO, un fotografo e un regista hanno tentato di seguire il tramonto in tutto il mondo, attraverso tutti i 24 fusi orari, come campagna pubblicitaria per un orologio. "In qualsiasi momento, una certa fascia della Terra è illuminata dalla luce del sole, come da una lampada", ha affermato Gerd Kortemeyer, professore associato di fisica alla Michigan State University. "Quello che dovresti fare, se vuoi seguire l'alba o vuoi seguire il tramonto, è volare in modo da essere sempre solo su quel confine".

In poche parole, si dovrebbe rimanere all'interno della stessa posizione rispetto al Sole mentre la Terra gira al di sotto. "Per farlo, poiché la Terra ruota verso est, dovresti volare verso ovest alla stessa velocità di rotazione della Terra", ha spiegato Kortemeyer. All'equatore, ad esempio, si dovrebbe volare a una velocità di 1.609 km/h.

Nel 2014, come accennato prima, la società di produttori di orologi Citizen ha collaborato con la società pubblicitaria Wieden+Kennedy per promuovere l'orologio Eco-Drive Satellite Wave F100 per dimostrare la capacità dell'orologio di adattarsi automaticamente ai cambiamenti del fuso orario in pochi secondi. Non hanno tentato l'impresa all'equatore, ma nell'Artico, dove la Terra ruota a circa 290 km/h. A questo proposito, cosa accadrebbe se la Terra smettesse di girare?

La squadra è decollata in Islanda, ha volato verso nord e verso est per raggiungere l'80° parallelo nord e poi si è voltata verso ovest per andare ad osservare il tramonto attraverso la Groenlandia, il Canada e successivamente dovevano atterrare in Russia per fare rifornimento... ma è stato negato loro l'atterraggio a causa del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. La missione è stata quindi "cancellata", ma idealmente potevano davvero farcela. Quindi, si possono vedere 24 tramonti sulla Terra.

Esistono veicoli che possono tenere il passo con la rotazione terrestre e permettere di vedere più tramonti? Sì. Uno di questi è stato il Concorde, un aereo da trasporto supersonico che poteva raggiungere una velocità di 2.179 km/h. Certo, non poteva sicuramente vedere tutti i tramonti della Terra perché a un certo punto avrebbe finito il carburante, ma i passeggeri hanno visto più tramonti durante i loro viaggi. Ecco, invece, le differenze dei tramonti di sei pianeti rispetto alla Terra.