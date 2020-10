Qual è il numero unico d'emergenza utilizzato in Unione europea?

Tutti conosciamo a memoria i numeri d'emergenza da chiamare sul territorio nazionale: quanti di noi, però, conoscono il numero unico d'emergenza disponibile in tutti i Paesi facenti parte dell'Unione europea?

Il numero in questione è il 112 e non è certo un'idea dell'ultima ora: un numero unico d'emergenza a disposizione di tutti i Paesi europei era infatti già stato immaginato negli anni '70 del secolo scorso, quindi all'incirca una cinquantina d'anni or sono.



Naturalmente è stato necessario un po' di tempo prima che la cosa assumesse contorni concreti: dalla nascita dell'idea all'attivazione del numero unico d'emergenza per i Paesi dell'Unione europea sono infatti trascorsi circa 30 anni, essendo il suddetto 112 stato attivato soltanto nel 2004, quindi solo 16 anni fa.



L'Unione europea fu piuttosto ferma al riguardo: nel 2004 fu infatti deciso che entro quattro anni a partire da quel momento tutti i Paesi facenti parte dell'Unione avrebbero dovuto rendere attivo il numero sul loro territorio. Da allora quasi tutti i Paesi si sono adeguati: in Italia il numero unico d'emergenza è attivo solo in alcune città, mentre nel resto del territorio questo corrisponde semplicemente al ben noto numero dei Carabinieri.



