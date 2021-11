Qual è stata l'offerta migliore del Black Friday? iPhone 11 Pro a 36 dollari negli USA?

Il 26 novembre 2021 è passato e siamo dunque fuori dalla giornata "ufficiale" del Black Friday. Dopo aver approfondito quali sono stati i prodotti acquistati dagli italiani su Amazon (ricordiamo che il periodo di offerte non è ancora terminato, basti vedere il Cyber Monday), è giunto il momento di approfondire la questione dell'offerta migliore.

Ebbene, da un articolo di PhoneArena apprendiamo che negli Stati Uniti d'America la popolare compagnia telefonica AT&T ha proposto, ovviamente contestualmente al venerdì nero, una promozione a rate che essenzialmente permetteva agli utenti statunitensi di portarsi a casa un iPhone 11 Pro, anche in variante 256GB, ad appena 36 dollari.

In parole povere, al netto delle scorte limitate, collegandosi al portale ufficiale di AT&T compariva per gli utenti USA la possibilità di acquistare lo smartphone ad appena un dollaro al mese. In ogni caso, la condizione "chiave" per portarsi a casa un iPhone 11 Pro a quel prezzo era quella di attivare o mantenere attivo un certo servizio di AT&T.

Insomma, chiaramente si tratta di un'offerta pensata per gli utenti statunitensi, che si discosta da quelle attive sul territorio italiano. Nonostante questo, era interessante approfondire anche quanto accaduto all'estero nella giornata del venerdì nero (in realtà gli sconti ci sono ancora al momento in cui scriviamo).

Per il resto, certo, iPhone 11 Pro non è esattamente lo smartphone più recente del mercato, ma capite bene che il motivo per cui PhoneArena ha descritto questa promozione, che a questo punto può forse essere "decretata" come la migliore del Black Friday 2021 (perlomeno guardando agli USA), come "incredibile" ci sono eccome.