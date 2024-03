Qual è l'operatore mobile più veloce nella mia zona? Ecco come scoprirlo

AGCOM ha pubblicato sulle proprie pagine i risultati del test effettuato in Italia per capire qual è l’operatore telefonico più veloce. Si tratta di dati ufficiali provenienti da uno studio condotto dalla Fondazione Ugo Bordoni e certificati dall’Autorità.

A livello nazionale, la velocità media di download è di circa 339 Mbps, mentre la velocità di upload risulta di circa 59 Mbps. Tuttavia, non è possibile stabilire un operatore migliore rispetto ad un altro, dal momento che tali metriche variano in base alla zona in cui ci si trova.

Ecco perchè, in soccorso arriva il tool MisuraInternetMobile che permette di capire qual è il miglior operatore nella propria zona. Ciò che bisogna fare è semplicemente inserire il proprio indirizzo di residenza o il nome della propria città, e quindi (qualora sia stata effettuata la campagna di misurazione) accedere ad una tabella contenente tutti i valori.

Il risultato restituito comprende velocità di ricezione, velocità di trasmissione, ritardo, variazione del ritardo, tempo di inizio riproduzione e tasso di interruzione per freezing per i tre migliori operatori. Nella metodologia, AGCOM spiega che “i tipi di misura che vengono visualizzati, sono relativi ad alcuni indicatori-chiave (KPI: key performance indicators) delle prestazioni del servizio di accesso ad internet”. Insomma, uno strumento davvero molto utile.

