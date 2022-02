Qual è l'origine delle Olimpiadi Invernali? Scopriamola insieme

Per parlare delle origini dei Giochi olimpici invernali bisogna fare un salto nel passato di oltre un secolo, più precisamente nel 1901, cinque anni dopo la nascita delle Olimpiadi moderne del 1896.

La prima competizione internazionale che coinvolse gli sport invernali fu infatti organizzata in Svezia, sotto il nome di "Giochi nordici", con la partecipazione esclusiva dei paesi scandinavi ad una cadenza prima biennale e poi quadriennale, proprio come le Olimpiadi classiche, ma da tenersi sempre nel Regno di Svezia.

Dato il sempre crescente interesse per le competizioni invernali, sia tra gli atleti che tra il pubblico, nel 1911, il Comitato Olimpico Internazionale propose l'organizzazione di un concorso invernale ufficiale, ma separata, per i Giochi Olimpici di Stoccolma 1912.

Tale proposta però, trovò subito il forte rifiuto della Svezia, che intendeva proteggere la popolarità dei suoi Giochi nordici. La Germania, dal canto suo, decise di pianificare autonomamente le Olimpiadi invernali come introduzione ai Giochi estivi di Berlino del 1916, ma la prima guerra mondiale costrinse la cancellazione di entrambi.

Dopo la ripresa delle Olimpiadi ufficiali ad Anversa nel 1920, e l'introduzione dell'hockey sul ghiaccio, oltre al già presente pattinaggio artistico, tra le competizioni del medagliere, si riuscì a trovare anche la tanto agognata intesa con i Paesi Scandinavi per mettere da parte i Giochi nordici a favore di una competizione più internazionale.

Il 25 gennaio 1924, quindi, le prime Olimpiadi invernali fanno il loro debutto in grande stile a Chamonix, nelle Alpi francesi, sotto il nome di "Settimana internazionale degli sport invernali". Gli spettatori furono estremamente entusiasti delle competizioni che coinvolsero un totale di sei sport, dal salto con gli sci alle gare di bob, passando per altri 12 eventi.

L'evento fu un tale successo tra le 16 nazioni partecipanti che, nel 1925, il Comitato Olimpico Internazionale creò formalmente le Olimpiadi invernali, rendendo retroattivamente quella di Chamonix la prima edizione.

Nel 1928 poi, il CIO designò ufficialmente i Giochi invernali di St. Moritz, in Svizzera, come le seconde Olimpiadi invernali, dando il via ad uno degli eventi sportivi più belli del Mondo.

Evento però anch'esso minacciato dai cambiamenti climatici, infatti secondo uno studio entro il 2100 soltanto una città potrà ospitare le Olimpiadi Invernali. Già per l'edizione delle Olimpiadi di Pechino si userà per la prima volta neve artificiale al 100%.