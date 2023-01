Ecco qual è stata l'orribile causa di morte di questa orca assassina

Mentre un'orca assassina è stata vista nuotare fino alla barca di un pescatore e interagire giocosamente con dei subacquei, meno di 24 ore è stata ritrovata su una spiaggia del Brasile senza vita: la causa della sua dipartita è - purtroppo - anche colpa nostra.

Al suo interno vi era un oggetto di plastica dura arrotolato lungo più di mezzo metro e diversi morsi di squalo. Secondo quanto riferito dall'oceanografo Paulo Rodrigues, era strano che l'animale si comportasse in questo modo.

Il comportamento giocoso dell'orca, sostiene Rodrigues, era probabilmente un grido di aiuto che la balena stava disperatamente urlando. Il corpo magro dell'animale, coperto di morsi di squalo, è stato ritrovato il giorno dopo spiaggiato nel comune di Serra.

Morti del genere non sono rare: si stima che circa 14 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica vengano scaricati nell'oceano ogni anno e i grandi pezzi possono impigliare le pinne e il collo degli animali marini o essere addirittura inghiottiti, come questa balena con all'interno ben 40 chilogrammi di plastica.

Se ingerita, la spazzatura può ostruire il tratto digestivo di un animale, facendolo sentire pieno e meno incline a mangiare... rendendo più difficile per la creatura ottenere i nutrienti di cui ha bisogno per sopravvivere, portandolo all'indebolimento (questo spiega i morsi di squali, creature che temono le orche) e successivamente alla morte.

Oltre all'oggetto arrotolato sono stati trovati anche altri detriti dello stesso materiale e nient'altro, il che implica che il mammifero non sia stato in grado di mangiare per molto tempo.