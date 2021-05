Qual è il Paese più ricco del mondo? Scopriamolo insieme

Ogni anno viene stilata una lista dei 25 Paesi più ricchi del mondo, quelle nazioni in cui si vive in un benessere generale superiore agli standard. Come metodo di classificazione viene utilizzato il prodotto interno lordo (PIL) PPA pro capite espresso in dollari. Chi si è aggiudicato il primato?

Con ben 118 mila dollari pro capite annui, lo Stato più ricco del mondo è il Lussemburgo, spodestando le varie regine del petrolio che per anni sono state sul tetto del mondo economico. Qatar, Brunei, Emirati Arabi, hanno dovuto tutti cedere il passo al piccolissimo Stato nel cuore dell'Europa, forse anche a causa del periodo pandemico che tutti abbiamo vissuto, che ha indubbiamente intaccato gli scambi commerciali.

Il Lussemburgo, con i suoi appena 600 mila abitanti (meno della metà di qualsiasi capitale mondiale), ha sfruttato il turismo e soprattutto i suoi servizi bancari per garantire una crescita economica senza precedenti, tali da riuscire a resistere alla crisi dell'ultimo anno molto meglio dei vicini europei e dei partner globali.

Con oltre 150 banche e 27 mila dipendenti il settore bancario, specializzato nei fondi d'investimento transfrontalieri, è la parte più importante dell'economia del Paese, pur mantenendo ancora oggi una piccola produzione industriale di ferro ed acciaio, come legame con la sua passata fonte di reddito.

Il Lussemburgo utilizza gran parte della sua ricchezza per fornire assistenza sanitaria, istruzione ed alloggi di alta qualità per l'intera popolazione, che quindi gode di gran lunga del più alto tenore di vita di tutta la zona Euro, e molto probabilmente del mondo.