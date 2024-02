Qual è il patrimonio di Hitler e dove è finito dopo il suo suicidio?

È innegabile che la figura di Adolf Hitler sia una delle più controverse della storia moderna. Sono moltissimi i misteri che circondano ancora lui e il suo patrimonio. È stato calcolato che la sua ricchezza ammontasse a 1000 miliardi di miliardi di dollari ma c'è una cosa che molti si chiedono: che fine ha fatto tutta la sua ricchezza?

Dall'ascesa da condizioni di modestia fino a diventare uno dei dittatori più potenti e ricchi, il destino delle ricchezze di Aldolf Hitler dopo la caduta del Terzo Reich è stato oggetto di molte speculazioni. Ma partiamo con ordine. La sua vita ha avuto una traiettoria che lo ha visto passare da una giovinezza caratterizzata da difficoltà economiche a una posizione di potere assoluto in Germania, con accesso illimitato alle risorse dello Stato.

Prima della sua ascesa al potere, Hitler lottò con la povertà, tentando di affermarsi come artista a Vienna senza successo. La svolta economica per Hitler arrivò con la pubblicazione di "Mein Kampf", un'opera che divenne una fonte significativa di reddito, soprattutto dopo che i nazisti presero il controllo della Germania. Ogni coppia di neo-sposi riceveva una copia del libro, generando vendite straordinarie e arricchendo ulteriormente Hitler.

Oltre ai proventi del libro, Hitler beneficiò di donazioni da parte di sostenitori benestanti e sfruttò la sua posizione per evitare obblighi fiscali, dichiarandosi esente da tasse. La sua fortuna non era composta solo da liquidità ma anche da proprietà immobiliari, come il Berghof, la sua residenza in Baviera, il bunker dove visse il dittatore e vasti investimenti in opere d'arte e gioielli anche frutto di saccheggi durante l'espansione nazista.

Dopo il suicidio di Adolf Hitler, la maggior parte del suo patrimonio è stato restituito a coloro a cui era stato rubato o è confluito nella casse dei nuovi stati federali tedeschi post-bellici. Ciò include i diritti d'autore del suo libro "Mein Kampf" e altri beni noti, che sono stati trasferiti allo stato federale della Baviera che ha poi soppresso le pubblicazioni alla scadenza del copyright negli anni 2010. Inoltre, nel 1996 gli investigatori hanno scoperto conti bancari svizzeri supplementari che potrebbero contenere milioni in royalties appartenenti a Hitler.