Qual è la percentuale di oceano che abbiamo mappato? Non ci crederete

Nonostante le numerose esplorazioni e studi, la maggior parte del fondale oceanico rimane un mistero, con vaste aree ancora da scoprire e mappare accuratamente. Ma quanto abbiamo realmente esplorato degli oceani? La risposta dipende da come definiamo "esplorare".

Il primo passo dell'esplorazione è la mappatura, ovvero tracciare la forma del fondale marino. Secondo Vicki Ferrini, geoscientista presso la Columbia University, fino a metà del 2023, abbiamo mappato solo circa un quarto del fondale marino con dati ad alta risoluzione. "È incredibile pensare che non abbiamo ancora una mappa completa del nostro pianeta", afferma Ferrini.

La mappatura del fondale oceanico avviene principalmente tramite sonar, una tecnica di rilevamento che utilizza onde sonore per misurare il tempo che impiegano a rimbalzare indietro. In alcune aree più basse, gli scienziati utilizzano anche satelliti e tecniche come il lidar, una misurazione basata sull'uso di laser.

Tuttavia, anche nelle località con dati ad alta risoluzione, i dettagli sono limitati, specialmente se confrontati con il livello di dettaglio delle mappe delle terre emerse. Il progetto Seabed 2030, di cui Ferrini fa parte, mira a realizzare una mappa completa del fondale oceanico entro il 2030. Tuttavia, la mappatura da sola può dirci solo fino a un certo punto cosa si nasconde nelle profondità marine.

Per rispondere ad alcune di queste domande, potrebbe essere necessario passare al passo successivo dell'esplorazione, ovvero vedere direttamente il fondale oceanico. E mentre ricercatori e droni subacquei hanno esplorato le profondità marine in tutto il mondo, abbiamo ancora visto solo una piccola frazione del fondale marino.

"L'oceano è davvero ciò che sostiene la vita sul pianeta", sottolinea Ferrini. "E quindi, come custodi del pianeta, è importante capire cosa c'è là sotto per poter gestire al meglio le sue risorse."