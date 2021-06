Qual è il pesce d'acqua dolce più grande del mondo? È più lungo di uno squalo bianco

Gli animali più grandi sono e più attirano la nostra curiosità. Diciamocelo pure: se tutti i dinosauri fossero stati delle dimensioni di un gatto avrebbero avuto la stessa popolarità di oggi? Bando alle ciance, fortunatamente ci sono tantissime creature "giganti" sulla Terra: ma qual è il pesce d'acqua dolce più grande del mondo?

Secondo l'US Geological Survey, il più grande pesce d'acqua dolce del pianeta è lo storione ladano (Huso huso), che vive tra l'Europa e l'Asia. Questa creatura, che nasce nell'acqua dolce e poi migra in quella salata, può raggiungere l'incredibile lunghezza di 8 metri (più di uno squalo bianco) e pesare fino a 2,2 tonnellate (2.000 chilogrammi).

I beluga possono vivere più di 100 anni, un fattore che permette loro di crescere in questo modo. "Se vivi a lungo, hai molto tempo per mangiare", ha dichiarato Phaedra Doukakis della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Gli storioni - collegandoci al discorso iniziale - esistono da più di 250 milioni di anni e hanno persino vissuto insieme ai dinosauri.

Oltre la loro longevità, gli esperti non sanno il motivo per cui queste creature crescano così tanto, molto probabilmente perché questa grandezza permette alle femmine di generare più uova rispetto agli esemplari più piccoli. Tuttavia, lo storione ladano di oggi potrebbe non raggiungere lunghezze superiori a 7 metri.

"Non credo che ci siano più beluga di quelle dimensioni", ha dichiarato Leonardo Congiu, professore associato di ecologia presso l'Università di Padova in Italia, a LiveSciece. "La specie è sotto forte pressione a causa del bracconaggio, e probabilmente i grandi animali sono stati tutti catturati".

Qual è, invece, il pesce più grande che vive solo in acqua dolce? Il pesce gatto gigante del Mekong (Pangasianodon gigas), creature che crescono fino ai 3 metri di lunghezza e con un peso di 293 chilogrammi.

A proposito di pesci giganteschi: ecco il pesce sega più grande del mondo e l'arapaima, il "mostro del fiume" dell'Amazzonia.