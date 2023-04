Qual è il pianeta più antico e più giovane del sistema solare?

Il nostro Sistema Solare è per alcuni punti di vista un vero e proprio luogo unico. Circa 5 miliardi di anni fa un disco di materiale, principalmente idrogeno, iniziò a dare vita alla formazione del Sole, dando vita a grani ghiacciati e polverosi che sono cresciuti e hanno interagito con gli altri... creando i vari pianeti.

Il primo corpo celeste ad essersi formato è Giove - e non è un caso che è il più grande del nostro quartiere galattico. Successivamente si sono formati Saturno, Nettuno e Urano. Giove e Saturno avevano già assorbito gran parte del gas nel Sistema Solare esterno e la sua luna, Callisto, ha la superficie più antica del Sistema Solare.

Mentre capire qual è più anziano è relativamente semplice, capire qual è quello più giovane è invece più complicato del previsto. Attualmente gli addetti ai lavori credono che siano la Terra e Urano i più recenti e ciò ha a che fare con il fatto che entrambi abbiano subito enormi collisioni. Sappiamo, infatti, che Gaia entrò in collisione con Theia, un planetoide delle dimensioni di Marte, e da quel drammatico evento si formò la Luna, circa 4,5 miliardi di anni fa.

La Luna ha impiegato circa 200 milioni di anni per solidificarsi, mentre la Terra avrebbe avuto bisogno di un po' più di tempo per diventare come la conosciamo oggi, con la formazione di oceani e placche tettoniche avvenuta già 3,6 miliardi di anni fa. Allo stesso modo, 3/4 miliardi di anni fa Urano entrò in collisione con un mondo delle dimensioni del nostro che sconvolse il suo interno, lo fece girare su un fianco e creò uno strano campo magnetico.

Quindi sono questi i pianeti agli "estremi" del nostro pianeta.