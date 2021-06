Qual è il pianeta più freddo di tutto il Sistema Solare? Ecco la risposta della scienza

Nel nostro Sistema Solare ci sono pianeti piuttosto variegati ed eterogenei: ci sono quelli enormi e gassosi, quelli più caldi dell'inferno e persino quelli dove è nata la vita. Ma qual è - effettivamente - il pianeta più freddo in assoluto del nostro vicinato cosmico? Scopriamolo insieme.

Di recente vi abbiamo svelato qual è il pianeta che - calcoli alla mano - è più vicino alla Terra (e no, non è né Marte né Venere), e vi abbiamo anche resi partecipi del recente studio che ha rilevato la vera forma del Sistema Solare. Ma tra le tante domande e tra le tante curiosità, forse quella più banale e ovvia ci è sfuggita, e ciò non può di certo passare in sordina. Eccoci dunque a risolvere un altro quesito, tanto "banale" quanto avvincente e interessante: qual è il pianeta più freddo del nostro Sistema Solare?

Come detto poc'anzi può sembrare una domanda sciocca, eppure la risposta potrebbe sorprendervi. Tutto sappiamo che più ci allontaniamo da una fonte di calore e più si percepirà il freddo, e allo stesso modo così dovrebbero funzionare anche i pianeti del nostro Sistema Solare: più orbitano lontano dal Sole e più sono freddi e glaciali. Sebbene questa sia un'assunzione valida, in realtà presenta diverse eccezioni.

Sappiamo che tra Mercurio e Venere c'è una particolarità, rendendo Venere il pianeta più caldo di tutti nonostante sia in "seconda posizione" di distanza dalla nostra Stella. Un effetto simile si presenta anche al capo opposto del Sistema Solare, rendendo Urano il pianeta più freddo di tutti. Persino più freddo di Nettuno, nonostante quest'ultimo sia ancora più lontano dal Sole!

Secondo le stime più accreditate, l'atmosfera di Urano può raggiungere valori -224.2 °C, mentre Nettuno non scende oltre i -210.6 °C. Questi gradi di differenza possono sembrarci pochi, ma in realtà sono tantissimi se consideriamo che Urano si trova a 19.2 UA dal Sole mentre Nettuno a circa 30.1 UA (1 UA = 150 milioni di km circa).

La minore rigidità del clima nettuniano (se così possiamo chiamarlo), è causata dalla particolare composizione atmosferica del pianeta: gli studi spettrali sulla sua composizione hanno rilevato che è presente un famosissimo gas serra a noi molto noto, il metano. La sua percentuale è molto bassa (intorno al 2%), ma è sufficiente a riscaldarlo più di Urano.

È giusto precisare che si tratta di temperature segnate una tantum, di picchi estremi; valori medi registrati su lunghi periodi potrebbero portare a diversi risultati.