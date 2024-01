Qual è il pianeta più vicino alla Terra? La cosa sorprendente è che ci sono più risposte

Quando si tratta di identificare il pianeta più vicino alla Terra, la risposta potrebbe non essere così semplice come si potrebbe pensare. Se chiedessimo a un astronomo quale pianeta è il più vicino al nostro, potremmo aspettarci una risposta univoca, ma in realtà, la questione è più complessa e intrigante.

La risposta, sorprendentemente, può essere tre pianeti diversi, a seconda di come si pone la domanda e del momento in cui viene posta.

Per capire meglio, esaminiamo le diverse domande possibili. Se ci chiediamo quale pianeta si avvicina di più alla Terra, la risposta è Venere. Nel suo punto di massima prossimità, il pianeta infernale, nonché gemello malvagio, del nostro mondo si trova a circa 38 milioni di chilometri dal nostro, più vicino di qualsiasi altro pianeta. Segue Marte, che può avvicinarsi fino a 54,7 milioni di km, e Mercurio, a circa 77,2 milioni di km nel suo punto più vicino a noi.

Tuttavia, raramente ci troviamo vicini a questi punti con questi pianeti, e tutti e tre (insieme alla Terra) sono in costante orbita attorno al sole a velocità diverse, il che significa che le distanze tra il nostro pianeta e ciascuno di loro cambiano costantemente nel tempo. Di conseguenza, la maggior parte degli astronomi non trova questa risposta completamente soddisfacente.

Se invece ci chiediamo quale pianeta è più vicino alla Terra in questo momento, la risposta può variare tra Mercurio, Venere o Marte, a seconda della posizione di ciascun pianeta nel suo percorso orbitale. Ad esempio, se Venere e Mercurio si trovano nei loro punti più lontani dalla Terra dall'altra parte del sole e Marte è nel suo punto più vicino a noi, allora Marte sarebbe il pianeta più vicino.

Insomma, la risposta a questa domanda cambia continuamente nel tempo.

Il modo corretto per calcolare le distanze medie tra i pianeti è utilizzare un metodo punto-cerchio (PCM), che calcola una media di tutte le distanze tra ciascun punto su entrambe le orbite. Nel 2019, Tom Stockman, un ingegnere di ricerca e sviluppo presso il Los Alamos National Laboratory nel New Mexico, ha scritto un articolo su Physics Today che evidenziava questo errore di base e condivideva le vere distanze medie tra ciascuno dei pianeti basate su un modello PCM.

Ciò ha rivelato che Venere ha in realtà una distanza media di 169,9 milioni di km dalla Terra, mentre Marte è a circa 254,4 milioni di km di distanza in media. Tuttavia, Mercurio è solo a 155,5 milioni di km dalla Terra in media.

Questo studio ha anche preso in considerazione la durata media del tempo in cui ciascun pianeta si trova più vicino a Gaia. Si è scoperto che Marte trascorre circa il 17% del tempo, Venere circa il 36%, ma il vincitore è Mercurio, che si trova più vicino a noi per circa il 47% della sua esistenza, rendendolo il nostro vero vicino più prossimo in media (ed ecco quanto ci vuole per arrivarci).