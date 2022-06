Qual è il pianeta più vicino alla Terra? No, non è né Venere né Marte

Conosciamo tutti i corpi celesti che si trovano nel nostro Sistema Solare: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Da questa lista, quindi, salta subito all'occhio che il pianeta più vicino al nostro sia Venere o Marte... e se dovessi pensarla così non avresti tutti i torti, anche se da un altro punto di vista questo è un errore.

Il mondo infernale Venere è più vicino alla Terra rispetto a qualsiasi altro pianeta del Sistema Solare. Allo stesso modo, anche la sua orbita è più vicina alla nostra rispetto a qualsiasi altra. Tuttavia, da un punto di vista sicuramente più avanzato e matematicamente complesso, non è esattamente così.

Questo è l'argomento di un articolo pubblicato sulla rivista Physics Today.

Nel documento ingegneri della NASA, dell'Osservatorio nazionale di Los Alamos e all'Engineer Research Development Center hanno costruito una simulazione al computer per calcolare la vicinanza media della Terra ai suoi tre pianeti più vicini (Marte, Venere e Mercurio) su un periodo di 10.000 anni. A causa del modello delle orbite, è stato scoperto che la Terra trascorre più tempo più vicino a Mercurio rispetto a Venere o Marte (a proposito, quanto impiegheremmo per raggiungere Mercurio?).

"In altre parole, Mercurio è in media più vicino alla Terra di quanto lo sia Venere perché orbita più vicino al Sole", spiegano gli autori. I risultati si basano su una tecnica chiamata metodo punto-cerchio (PCM), in poche parole un'equazione matematica che prende le orbite di due pianeti come circolari, concentriche e complanari e calcola la distanza media tra due pianeti mentre orbitano attorno al sole.

Gli esperti hanno scoperto che la distanza media tra la Terra e Venere era di 1,136 unità astronomiche, mentre la distanza media tra la Terra e Mercurio era di 1.039 unità astronomiche. È presto per cantar vittoria, perché l'ipotesi deve ancora essere sottoposta a revisione paritaria da altri esperti del settore, ma la tecnica PCM potrebbe essere molto utile.