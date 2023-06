Qual è il pianeta più grande dell'Universo? Giove sembra minuscolo a confroto

Se nel nostro sistema solare ci sono 7 pianeti e all'interno dell'Universo esistono miliardi di miliardi di sistemi simili, immaginare quanti pianeti possano esistere è praticamente impossibile e si tratta di un calcolo al di fuori della comprensione umana (o quasi). Tuttavia, qual è il pianeta più grande dell'Universo?

Mentre si tratta di una domanda ancora "work in progress" poiché gli scienziati non hanno osservato tutto il nostro cosmo, gli addetti ai lavori hanno identificato quello che si ritiene sia il pianeta più grande dell'Universo conosciuto.

Per far un confronto, dovete sapere che il corpo celeste - dopo il Sole - più colossale del nostro sistema è chiaramente Giove: il quinto pianeta dal Sole che ha un raggio di 69.911 km, che lo rende circa 11 volte più largo della Terra (con "soli 6.000 km). Per farvi capire meglio, se la Terra avesse le dimensioni di una moneta da 20 centesimi, Giove sarebbe grande quanto un pallone da calcio.

Dimensioni sicuramente ragguardevoli, ma che non sono nulla in confronto all'esopianeta gigante ROXs 42 Bb, un gigante gassoso, a quasi 500 anni luce dalla Terra, scoperto nel 2013 e che ha un raggio stimato in 1,12 volte quello di Giove. ROXs 42 Bb ha una massa stimata nove volte quella di Giove e rientra nella categoria di "stella fallita" o "nana bruna".

ROXs 42 Bb, oltre alla massa, è grande 2.5 volte rispetto al "boss" del nostro Sistema Solare.