Ecco qual è la pianta che cresce più velocemente al mondo e non è il bambù

Se quando avete letto il titolo avete pensato al bambù bravi! No, questa non è la pianta che cresce più velocemente al mondo, ma sicuramente avete letto la nostra notizia dove ne parlavamo. Il detentore del primato è tuttavia la lenticchia d'acqua (Lemna minor L.), una pianta acquatica molto conosciuta tra i contadini della pianura padana.

Il vegetale in questione è capace di raddoppiare la sua massa tra 16 ore e 2 giorni - coprendo spesso un intero specchio d'acqua da solo - se ha una disponibilità ottimale di nutrienti, luce solare e temperatura dell'acqua - ma cresce velocemente anche quando non ha le condizioni adatta per farlo. Le lenticchie d'acqua sono facili da raccogliere e possono persino crescere nelle acque reflue, sono grandi da un millimetro e più e non hanno radici.

I ricercatori hanno scoperto che dei geni, solitamente collegati a elementi di comportamento nelle piante come i meccanismi di difesa e la crescita delle radici, non sono presenti nella lenticchia d'acqua. Ciò significa solo una cosa: la pianta ha perso i geni di cui non ha bisogno, evolvendosi per concentrarsi su una crescita incontrollata e rapida.

Vista la crescita ultra rapida, la piante potrebbe essere utilizzata anche come mangime per animali e sembra essere anche appetibile per un certo numero di creature. Non solo: anche noi esseri umani possiamo consumarla e alcuni ceppi della pianta hanno livelli proteici molto elevati, motivo per cui i ricercatori li hanno descritti come "più nutrienti di un'insalata".