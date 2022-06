Qual è la pianta più grande del mondo? È più vasta di una città!

A circa 800 km a nord di Perth, in Australia, può essere trovata sott'acqua una distesa di piante che sembra essere infinita. Un grande prato sottomarino, circa tre volte più grande di Manhattan, è in realtà un unico individuo che si sta clonando da 4.500 anni e, in teoria, potrebbe continuare ad espandersi indefinitamente.

Stiamo parlando delle fanerogame - chiamata "erba di mare" - Posidonia australis. Quando gli scienziati l'hanno vista sono rimasti senza parole. "Abbiamo pensato 'che diavolo sta succedendo qui?'", ha dichiarato il dottor Martin Breed, ecologista della Flinders University al The Guardian. "Eravamo completamente perplessi."

Questa particolare creatura vegetale è quella che viene chiamata "poliploide": ha il doppio dei cromosomi degli altri individui, per la maggior parte delle volte è sterile ma può crescere in modo indefinito clonandosi (come sta accadendo in questo caso). Non è la prima volta che si trovano organismi simili, ma non così grandi: ad esempio nello Utah esiste una colonia clonale che si ritiene che sia l'organismo più pesante del mondo.

La pianta di Posidonia australis sembra essere in grado di sopportare notevoli variazioni di temperatura, da 15 °C a 30 °C e cresce di circa 35 cm all'anno. Grandi porzioni sono state distrutte durante un'ondata di caldo (che saranno sempre più comuni in futuro) del periodo 2010-2011, ma sembra essersi ripresa alla grande.