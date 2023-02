Ecco qual è il protocollo da seguire se domani scoprissimo gli alieni

C'è vita nel nostro universo? Probabilmente sì, vista la vastità dello spazio, ma allora perché non abbiamo mai incontrato o rilevato gli alieni? Il paradosso di Fermi è ancora lungi dall'essere risolto, ma è sempre interessante capire come gli scienziati pensano sarà il primo contatto con forme di vite intelligenti.

“È probabile che qualsiasi civiltà aliena sia significativamente più avanzata di noi. Potrebbero essere occultati", afferma Michael Garrett, direttore del Jodrell Bank Center for Astrophysics Garrett. "È più probabile che la nostra conoscenza della vita aliena intelligente provenga da un osservatorio che riceve un segnale extraterrestre piuttosto che dall'arrivo improvviso di una nave."

Proprio per questo motivo organizzazioni come il SETI hanno il proprio protocollo di primo contatto. Il primo step dopo aver indentificato la potenziale razza aliena è molto interessante: la notizia sarà tenuta segreta fin quando non verranno fatte delle ricerche più approfondite. Il governo del paese dove viene effettuata la scoperta, ed eventualmente le Nazioni Unite, dovrebbero quindi essere informati subito dopo e successivamente la notizia del contatto dovrebbe essere annunciata al pubblico.

"Ho dei dubbi riguardo all'effettivo rispetto del protocollo", afferma Garrett. “Se il segnale è ricco di informazioni, ad esempio, penso che abbia conseguenze molto più grandi di un segnale che indica semplicemente che esiste una civiltà intelligente da qualche parte là fuori. Avrà un valore che verrà compreso molto rapidamente dai governi. Ciò che è scritto nei protocolli potrebbe non essere ciò che accade nella pratica."

Ovviamente la ricezione del pubblico cambierà in base alla situazione: "se gli alieni sono all'interno del Sistema Solare, allora penso che la gente sarà preoccupata, ma se si trovano dall'altra parte della Galassia, penso che la gente ne sarebbe entusiasta. Alcune organizzazioni religiose potrebbero aver bisogno di cambiare le loro dottrine", afferma infine lo scienziato.