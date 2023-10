Qual è la prova più forte sull'esistenza degli alieni mai trovata?

Nel corso degli anni, gli scienziati hanno raccolto una serie di indizi intriganti che suggeriscono che potremmo non essere soli nell'universo. Uno dei segnali più promettenti proviene dai pianeti extrasolari, o esopianeti, che orbitano attorno ad altre stelle nella nostra galassia.

Gli esopianeti nella cosiddetta "zona abitabile", dove le condizioni potrebbero essere giuste per sostenere la vita come la conosciamo, sono diventati il fulcro delle ricerche. Il telescopio spaziale Kepler della NASA ha identificato migliaia di questi mondi potenzialmente abitabili, ampliando in modo esponenziale il campo delle possibilità.

Ma non è solo il numero di pianeti che suscita interesse; sono le condizioni uniche e le caratteristiche chimiche di alcuni di questi mondi che alimentano la speculazione e l'entusiasmo. Uno degli esempi più affascinanti è Encelado, una delle lune di Saturno, che nasconde un oceano sotterraneo sotto la sua crosta ghiacciata.

Le sonde spaziali hanno rilevato getti di vapore acqueo e composti chimici che potrebbero indicare attività idrotermale sul fondo oceanico, un ambiente che sulla Terra è ricco di vita. Anche Europa, una luna di Giove, presenta caratteristiche simili, rendendola un altro candidato promettente nella ricerca di vita extraterrestre.

Oltre ai corpi celesti nel nostro sistema solare, la scoperta di atmosfere esoplanetarie con possibili tracce di gas biologici ha suscitato grande interesse. Sebbene queste osservazioni non siano ancora conferme definitive di vita extraterrestre, rappresentano passi importanti verso la comprensione di dove e come la vita potrebbe esistere al di fuori della Terra.