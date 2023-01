Ecco qual è uno dei punti di immersione più pericolosi al mondo

Esistono tanti temerari che sono pronti a sfidare il pericolo consci del fatto che quella potrebbe essere l'ultima impresa della loro vita. Un esempio è dato da uno dei punti di immersione più pericolosi al mondo, che si trova in Texas ed è chiamato "Jacob’s Well" - ovvero "Pozzo di Giacobbe".

Quest'ultimo è un intrigato sistema di grotte che si estende per quasi due chilometri e la sua esplorazione è costata la vita a molti. “Il pozzo è perfettamente rotondo, sembra come se fosse stato ritagliato nella solida roccia da un abile artista, e l'acqua è così limpida che anche a quella grande profondità puoi, ad occhio nudo", si legge in una delle prime descrizioni del sito.

Molti preferiscono rilassarsi intorno ai bordi rocciosi dell'apertura del pozzo, mentre alcuni temerari decidono di esplorarlo. Tuttavia, solo i subacquei specializzati possono esplorare le camere sotterranee della sorgente, mentre la fine del passaggio principale è un viaggio di cinque ore che può risultare estremamente difficile (a proposito, qual è la grotta più profonda della Terra?).

"Solo i subacquei autorizzati possono esplorare questi passaggi", afferma il Jacob's Well Exploration Project. Almeno nove persone sono morte purtroppo tuffandosi nel pozzo, spingendo alcuni a definirlo "uno dei punti di immersione più pericolosi al mondo". Le camere del sistema di grotte sottomarine possono risultare complicate, in particolare la terza situata a 24 metri sotto la superficie che presenta un'uscita "falsa".

Un altro luogo simile è il "Pozzo di Thor", una caverna apparentemente senza fondo nell'oceano.