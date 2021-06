Qual è il punto più alto della Terra? Scopriamolo insieme

L'Everest, al confine tra Cina e Nepal, è generalmente considerata la montagna più alta della Terra, con i suoi 8848 metri come punto più alto sopra il livello medio globale del mare, e questo primato gli viene attribuito prendendo come origine della misurazione la superficie dell'oceano con cui vengono comunemente misurate le elevazioni.

Ma la vetta più alta dell'Himalaya non è comunque il punto più distante dal centro della Terra. Chi si aggiudica quindi il titolo di "Punto più alto del Mondo?"

Il nostro pianeta non è una sfera perfetta, è infatti leggermente schiacciato ai Poli e con un rigonfiamento all'Equatore, a causa della forza centrifuga creata dalla rotazione costante. Per questo motivo, il punto più alto dal centro della Terra spetta alla vetta del Monte Chimborazo in Ecuador, situato solo un grado a sud dalla latitudine 0°0'0", dove lo spessore terrestre è maggiore.

La cima del Chimborazo si trova a 6248 metri, molti meno dell'Everest, ma prendendo in considerazione come origine il centro del nostro pianeta, la montagna a sud di Quito lo supera di ben 2 km, e così tutti gli Ottomila del mondo, rendendolo il punto sulla Terra più vicino alle stelle.

Sorprendentemente poi, la cima più alta dell'Himalaya si rivela anche non essere la montagna più elevata del pianeta, infatti tale onore appartiene al Mauna Kea, un vulcano sulla Big Island delle Hawaii, che con i suoi 10.210 metri trae origine dalle profondità dell'Oceano Pacifico. A causa di questa sua base sommersa perde però migliaia di metri sulla terra emersa nei confronti dell'Everest, cedendogli il titolo.

Concludendo possiamo quindi affermare che sono diverse le risposte alla domanda, e tutte corrette in base a cosa si prende in esame:

L'Everest è la vetta più alta sopra il livello del mare con i suoi 8.848 metri

Il Mauna Kea è la montagna più alta dalla base alla cima con i suoi 10.210 metri

La vetta del Monte Chimborazo è il punto più lontano dal centro della Terra con i suoi 6384 metri effettivi che si sommano però ai quasi 4600 metri dati dal rigonfiamento terrestre.