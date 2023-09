Qual era il quoziente intellettivo di Oppenheimer? Meno di Einstein

Pochi nomi brillano tanto quanto quello di Albert Einstein... ma c'è un altro nome che merita di essere menzionato nella stessa frase: J. Robert Oppenheimer, il fisico teorico americano noto come "il padre della bomba atomica". Cosa sappiamo del suo quoziente intellettivo? E come si confronta con quello di Einstein, il colosso della fisica moderna?

Mentre Einstein è noto per aver avuto un QI stimato intorno a 165, le informazioni sul QI di Oppenheimer sono sorprendentemente scarse. Secondo alcuni testi sulla vita del padre della bomba atomica, però, si afferma che il quoziente intellettivo fosse intorno a 130, meno del fautore della teoria della relatività ma leggermente più alto di un individuo medio.

Ovviamente non è solo il QI a definire la grandezza di un individuo, specialmente quando si tratta di geni scientifici come Einstein e Oppenheimer, poiché entrambi hanno lasciato un impatto indelebile sulla scienza e sulla storia, ma in modi molto diversi; il primo è celebrato per le sue teorie rivoluzionarie sulla relatività, che hanno cambiato per sempre il nostro modo di vedere l'universo; mentre il secondo è forse più noto per il suo ruolo nel Progetto Manhattan, che ha portato alla creazione delle prime armi nucleari.

Il fisico che si è autodichiarato "Morte, il distruttore di mondi", è stato celebrato recentemente nel nuovo film di Nolan - appunto Oppenheimer - e la sua figura è diventata nota in tutto il mondo. A proposito, ecco cosa c'è di vero all'interno della pellicola.